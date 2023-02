Passos: vereador é indiciado pela Polícia Civil na Lei de Racismo

Vereador publicou em seu perfil que um dos candidatos à presidência da República havia assustado os baianos.

Foto: PCMG

Em Passos, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, o inquérito instaurado para apurar os crimes de racismo e xenofobia cometidos por um vereador da cidade por meio de postagem em rede social. O parlamentar foi indiciado pelo crime previsto no artigo 20 da Lei de Racismo, visto que a publicação foi entendida como ofensiva à identidade regional do povo do estado da Bahia, acarretando exposição indevida e discriminatória.

Em novembro de 2022, o vereador publicou em seu perfil que um dos candidatos à presidência da República havia assustado os baianos com promessas de emprego e, consequentemente, saiu derrotado naquele colégio eleitoral.

Fonte: PCMG