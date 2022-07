Motociclista fica ferido após colisão com carro, em Alfenas

Ocorrência aconteceu no cruzamento da Avenida Presidente Arthur Bernardes com a rua José Dias Barroso.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta quarta-feira (6), a equipe do Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionada para atendimento de um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto.

A ocorrência aconteceu no cruzamento da Avenida Presidente Arthur Bernardes com a rua José Dias Barroso. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o motociclista estava no chão e precisou de atendimento.

A vítima de 31 anos, não teve ferimentos graves e foi encaminhada ao hospital de Alfenas.

O motorista do carro não teve ferimentos. A Polícia Militar esteve no local e efetuou o Boletim correspondente as demais providencias.