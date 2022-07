Fonte das rosas e outros locais recebem melhorias

Foram feitas intervenções na Fonte das Rosas, no entorno da Fonte das Amores, na Praça dos Imigrantes, na Fonte Luminosa e também no Recanto Japonês.

A Prefeitura está fazendo limpeza e manutenção dos pontos turísticos de Poços de Caldas. O trabalho é uma parceria das secretarias de Serviços Públicos, Turismo e Esportes. Nesta semana, foram feitas intervenções na Fonte das Rosas, no entorno da Fonte das Amores, na Praça dos Imigrantes, na Fonte Luminosa e também no Recanto Japonês.

A fonte em forma de botão de rosa da Praça Brasil, no centro da cidade, ganhou uma nova pintura e teve o jardim revitalizado. O monumento da Praça dos Imigrantes, que tinha sido pichado, foi limpo e revitalizado (Confira o antes e depois na galeria de fotos abaixo).

No Parque José Affonso Junqueira, a Fonte Luminosa teve reparos na estrutura e no mecanismo dos jatos d’água. Já no Recanto Japonês e na Fonte dos Amores houve limpeza e reparos pontuais.

O secretário de Turismo, Ricardo Fonseca, destacou que a limpeza e a manutenção dos pontos turísticos de Poços é constante e que melhorias como pintura e reparos acontecem periodicamente, e que nesse período de férias a cidade está pronta para receber muitos turistas.

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas