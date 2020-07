Zoológico de Varginha realiza curso de férias online com outras 19 instituições

Pin Compartilhar 0 Compart.

Programação educativa tem como público alvo crianças e jovens.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, informa que o Parque Zoobotânico Dr. Mário Frota vai realizar um Curso de Férias. A programação educativa e diversificada, voltada para crianças e jovens será de 01 a 31 de julho. A iniciativa conta com outras 19 Instituições de Conservação de Fauna Silvestre.

As atividades do curso serão todas on-line, com destaque aos primatas, apoiando desta forma a Campanha Educativa “Somos Todos Primatas” da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB). De acordo com a bióloga do Zoológico de Varginha, Jaara Cardoso, “cada dia terá uma atividade diferente e vale a pena acompanhar, pois muitas curiosidades e ensinamentos serão repassados”.

Todas as atividades serão postadas na fanpage criada especialmente para o curso: www.facebook.com.br/Curso de Férias de Educação Ambiental e também serão compartilhadas na página do Zoológico de Varginha no Facebookhttps://www.facebook.com/zoologicodevarginha/.

“Essa sem dúvida é uma grande oportunidade para aprendizagem sobre os primatas, uma iniciativa que vem em um momento em que crianças e adolescentes tem disponibilidade para acompanhar muitas novidades sobre esses animais”, ressalta a secretária municipal de Turismo, Neide Morais.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura Municipal de Varginha