Empoderamento feminino, direitos igualitários, saúde, beleza, autoestima e sexualidade são alguns assuntos que fazem parte do cotidiano de todas as mulheres. Para tratar de forma aberta destes e de outros assuntos que fazem parte do universo feminino, o Via Café Garden Shopping promoverá no próximo domingo (08/03), em parceria com a empresária Érika Tobias, o bate papo Mulheres que fazem a diferença. A ação faz parte das celebrações do centro de convivências pelo Dia Internacional da Mulher.

Participarão da roda de conversa, que será mediada pela empresária Alessandra Espanha, a representante do grupo ” Mulheres Empoderadas”, Elizangela Paula Botelho; a presidente da Câmara Municipal, Zilda Silva; a professora de Educação Física e técnica desportiva da Secretaria Municipal de Esportes (Semel), Jacqueline Mesquita da Silva Prado; a nutricionista, Marcia Dominicini de Oliveira; a consultora do grupo “A Sós: tabus da Sexualidade”, Isabel Ferreira; a advogada, Marina Cezário e a educadora física e fundadora do projeto Mais Magra, Grazi Soares.

A ação é gratuita e ocorrerá, às 16h, ao lado da Havan, onde também haverá apresentações musicais com a cantora Estephanie Nascimento e DJ Val Dluca. Para fechar as atividades, será realizado um desfile de roupas e acessórios e as modelos serão mulheres representativas de Varginha.

Serviço:

Via Café Garden Shopping realiza bate papo “Mulheres que fazem a diferença”

Data: 8 de março, domingo

Horário: a partir das 16h

Local: em frente à Havan

Investimento: Gratuito

Informações: Facebook: Via Café Garden Shopping e Instagram: @viacafeagardenshopping

Sobre o Via Café Garden Shopping

Estrategicamente localizado às margens da BR 491 e Avenida Castelo Branco, o Via Café Garden Shopping proporciona acesso facilitado tanto de quem está em Varginha, quanto para os visitantes das cidades da região. O Via Café Garden Shopping possui três lojas âncoras (Havan, Renner e Lojas Americanas), academia, boliche, hipermercado, área de lazer completa, quatro salas de cinema com tecnologia 3D, dois restaurantes no acesso principal e lojas de serviço. A praça de alimentação oferece diversas opções de fast-food. O Via Café Garden Shopping funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas do mall ficam abertas das 13h às 19h e a praça de alimentação, das 11h às 22h.

Divulgação Via Café Garden Shopping