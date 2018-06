Vereadores se reúnem com representantes do Corpo de Bombeiros para discutir ações de combate a queimadas

A Comissão Especial e Permanente de Meio Ambiente, do Bem Estar Animal e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal de Varginha, composta pelos vereadores Cláudio Abreu, Marquinho da Cooperativa e Zilda Silva, se reuniu na semana passada com representantes do 9º Batalhão de Bombeiros Militares de Varginha para discutir ações de prevenção, combate e fiscalização das queimadas no Município.

Durante a reunião, realizada na sede do Legislativo, falou-se sobre a importância da participação de cada órgão nas ações que pretendem reduzir o número de focos de queimadas na cidade.

“O combate às queimadas não depende apenas das ações individuais do Corpo de Bombeiros, do Legislativo ou dos demais órgãos. O conjunto da sociedade e os órgãos públicos em todos os níveis de governo precisam estar envolvidos nas ações”, enfatizou o presidente da Comissão, vereador Cláudio Abreu.

A Comissão vai auxiliar também no trabalho de fiscalização dos terrenos baldios da cidade e na cobrança junto ao Executivo para que as notificações aos proprietários sejam emitidas e, posteriormente, em caso de descumprimento, que as penalidades sejam aplicadas.

Participaram da reunião, além dos vereadores, o Subcomandante do 9º BBM, Capitão Mauro Martins da Silva, Capitão Richelme Murta Pinto e Tenente Rodrigo das Mercês Gomes.