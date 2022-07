Vereador Dandan solicita informações sobre criação de secretaria do bem-estar animal

A existência de uma secretaria específica permitirá o desenvolvimento de um conjunto de ações visando à garantia do equilíbrio ambiental com ações integradas de proteção, defesa e bem-estar dos animais.

Como apoiador da causa animal e com o objetivo de melhor atender às demandas, proporcionando mais agilidade e eficiência ao serviço entregue à população, o vereador Dandan sugeriu, através do requerimento entregue à prefeitura, a criação de uma Secretaria própria para atender aos animais, oferecendo um atendimento mais amplo e direcionado, de forma independente das demais secretarias da administração municipal.

De acordo com o vereador, a criação desse espaço servirá, também, como centro de apoio ao castramóvel que foi destinado à cidade. “A existência de uma secretaria específica permitirá o desenvolvimento de um conjunto de ações visando à garantia do equilíbrio ambiental com ações integradas de proteção, defesa e bem-estar dos animais. Além disso, o espaço servirá como centro de apoio ao castramóvel, uma vez que este poderá ficar alocado no espaço durante o período entre as campanhas que serão promovidas (castração, adoção), bem como poderá atender as demandas do canil municipal, que são inúmeras”, destacou o propositor.

No documento entregue às partes competentes, Dandan solicitou informações referentes ao uso do castramóvel, destinado ao município através da Emenda Parlamentar e, também, reforçou a indicação entregue ao Poder Público ano passado, onde sugeriu a implantação da Secretaria de Bem-estar Animal. Diante do exposto, o vereador aguarda retorno do Executivo municipal para respaldar a população.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha