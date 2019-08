Vereador sugere transferência do Centro de Reabilitação para a antiga Policlínica do Boom Pastor

Pin Compartilhar 0 Compart.

O presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Dudu Ottoni, encaminhou uma indicação ao prefeito e ao secretário municipal de Saúde solicitando que seja estudada a possibilidade de transferência do Centro de Referência em Medicina Física e Reabilitação para o antigo prédio da Policlínica do Bairro Bom Pastor.

De acordo com o vereador, o atual endereço do Centro de Reabilitação, na Rua João Manuel Azze, é um local de difícil acesso para os usuários que possuem alguma dificuldade de locomoção devido aos passeios estreitos e o declive acentuado da via.

“Diariamente, o Centro de Reabilitação recebe cerca de 120 pessoas do nosso município e de mais de 100 localidades da região, onde recebem todo o apoio de uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, ortopedista e outros profissionais que trabalham incansavelmente para a reabilitação desses pacientes. Acredito que com essa mudança será possível oferecer um local acessível a todos que busquem pelos serviços da unidade, além de dar uma finalidade ao imóvel público onde era a Policlínica do Bom Pastor que está sem qualquer uso, só sendo degradado”, justificou Dudu, solicitando o apoio do Executivo para o atendimento do pedido.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha