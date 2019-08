Vereador Pastor Fausto cobra instalação de faixa elevada de pedestres na Avenida dos Imigrantes

Pin Compartilhar 0 Compart.

O vereador Pastor Fausto solicitou ao prefeito e ao secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos a instalação de faixa elevadas de pedestres nas duas direções da Avenida dos Imigrantes, próximo ao ponto de ônibus, na altura do imóvel de número 720. O pedido foi feito por meio de uma indicação apresentada na Câmara Municipal de Varginha.

Na justificativa, o vereador destacou a necessidade de melhorias no trânsito da avenida devido ao intenso fluxo de veículos e de pedestres que frequentam o comércio da região e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET.

“É importante mencionar que a Avenida dos Imigrantes possui um centro comercial bastante movimentado e interliga vários bairros, e ainda que o local seja bem sinalizado, os motoristas transitam em alta velocidade e os pedestres encontram muita dificuldade em realizar a travessia da via. Nossa sugestão é que a instalação da faixa seja nas proximidades do ponto de ônibus justamente para facilitar a passagem dos usuários do transporte público”, disse Pastor Fausto.

O parlamentar ressaltou ainda, que as faixas elevadas de pedestres funcionam como uma importante ferramenta no controle do trânsito e pediu o apoio da Administração para que o pedido seja atendido o mais breve possível e assim oferecer mais segurança aos usuários da via.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha