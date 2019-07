Vereador Marquinho da Cooperativa quer informações sobre arrecadação e despesas da Prefeitura

O vereador Marquinho da Cooperativa apresentou um requerimento durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Varginha, solicitando da Administração informações sobre a arrecadação e despesas do município.

No documento encaminhado ao prefeito, o parlamentar pediu que fosse informada qual a variação das receitas provenientes do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e da contribuição de iluminação pública, com os valores detalhados anualmente; a quantia arrecadada por mês a título desta contribuição, os valores pagos à CEMIG e o saldo atual dos valores arrecadados. Ele solicitou ainda, informações quanto à despesa mensal com pessoal do município na administração direta e indireta, além da evolução destes gastos nos últimos dez anos.

“Estas informações são muito importantes para conhecimento e o acompanhamento dos vereadores no exercício de sua função fiscalizadora, bem como demonstrar à população de forma transparente o que tem sido efetivamente realizado pela prefeitura quanto à aplicação dos recursos públicos”, justificou Marquinho.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha