Vereador Marquinho da Cooperativa pede análise da qualidade da água fornecida na cidade

O vereador Marquinho da Cooperativa solicitou à Prefeitura e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, a realização de análises periódicas que atestem a qualidade da água fornecida para consumo em Varginha.

De acordo com o vereador, as recentes viroses registradas no município levaram a uma preocupação quanto à qualidade da água ofertada pela empresa prestadora do serviço.

“O objetivo dessa medida é contribuir para a manutenção da água que chega a todas as residências da nossa cidade e evitar a contaminação através da ingestão ou pelo consumo de alimentos lavados com água infectada, principalmente durante o período chuvoso, quando os agrotóxicos e vermicidas utilizados nas plantações são carregados pelas águas das chuvas, contaminando nossos rios e nascentes”, destacou Marquinho.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha