Vereador Joãozinho Enfermeiro propõe construção de prédio para o Hemominas

O vereador Joãozinho Enfermeiro, por meio de uma indicação, solicitou ao prefeito, ao secretário municipal de saúde e à Fundação Hemominas, para que sejam realizados estudos da viabilidade de construção de um prédio para abrigar uma unidade do Hemominas em Varginha.

Segundo Joãozinho, a proposta é que a unidade consiga um espaço próprio para a coleta, armazenamento e distribuição de hemoderivados para a cidade e região, reduzindo o tempo e o custo com o transporte no atendimento aos pacientes que necessitam de sangue. “Com o empenho do Poder Executivo e o apoio da administração da Fundação Hemominas será possível solucionar a questão da instalação da unidade da referida fundação no município, resultando em benefícios para a saúde da população varginhense e de todo o sul de Minas Gerais”, destacou o vereador.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha