Vereador Celso busca recursos para Fundo Municipal de Segurança Pública e Defesa Social da cidade

O vereador Delegado Celso Ávila apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Varginha, com o objetivo de buscar recursos financeirosjunto ao Ministério da Segurança Pública para o Fundo Municipal de Segurança e Defesa Social de Varginha.

De acordo com o vereador, o fundo criado pela Lei Municipal nº 6.357/2017, tem como objetivo proporcionar amparo financeiro a programas, projetos, convênios, termos de cooperação, contratos e ações de segurança pública e de combate à violência em Varginha. “Os recursos desse fundo podem ser destinados a investimentos voltados à implementação das políticas públicas de prevenção à violência no âmbito municipal ou utilizado para a aquisição e implantação de tecnologias de inteligência, como câmeras, sistemas de detecção de tiros, equipamentos, drones, viaturas, melhoria da infraestrutura e cursos que possam aprimorar os serviços prestados pela Guarda Civil Municipal e Instituições de Segurança Pública”, explicou.

Ainda de acordo com a indicação, com os esforços conjuntos entre órgãos públicos, entidades privadas e pessoas físicas, será possível criar ferramentas e desenvolver ações no combate à violência. “Já existem projetos desenvolvidos pela Guarda Civil Municipal em conjunto com a Polícia Civil que atendem a matriz nacional curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública, no âmbito da violência contra a mulher, como o “Projeto Viver Sem Medo”. O fortalecimento desse fundo permitirá que se preste um serviço de relevância à população varginhense, nas áreas de segurança pública e defesa social”, destacou.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha