Varginha registra chuva intensa e prejuízos

Foram registrados pontos de alagamentos e desabamentos além de queda de energia.

Redação CSul / Foto: CSul

Varginha foi atingida por um forte temporal na tarde deste domingo (12), diversos bairros registraram ocorrências em relação ao clima. Conforme o site de meteorologia ClimaTempo, a chuva durou aproximadamente 20 minutos e foram registrados 34mm.

Dentre as ocorrências registradas estão a queda no fornecimento de energia, alguns bairros ficaram por quase 40 minutos sem os serviços. Segundo a Cemig, foram notificações de várias localidades da cidade, principalmente na área central de Varginha.

Bairros registram alagamentos

Moradores de três imóveis na Av. Otávio Marques de Paiva deixaram suas casas em decorrência do temporal. A Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social foram acionadas para atender os afetados. Ainda na avenida foram registrados dois pontos de alagamento sendo abaixo do zoológico, por lá a pista teve ambos os sentidos tomado pela água.

Na avenida, outro trecho que registrou ocorrências foi no cruzamento da Av. Santa Luíza, o ribeirão do local transbordou.

Os bairros Vila Pinto e Bom Pastor também registraram alagamentos. Através de vídeos é possível ver a intensidade da água.

A rotatória da Plínio Salgado ficou parcialmente alagada. Na Vila Morais, também foi registrado alagamento. Por lá, um automóvel foi atingido pela água.

Queda de muros

No bairro de Fátima, o muro de uma casa na Rua Padre Dionísio Chagas desabou. Outros registros de queda foram registrados no Lar São Vicente e outro na Igreja do Padre Victor.