Vérdi Melo é imunizado contra covid-19: confira números das imunizações em Varginha

16.200 pessoas já foram vacinadas com a 1ª dose. Ferramenta prevê casos da doença na cidade.

Redação CSul / Foto destaque: Arquivo Pessoal

As imunizações seguem a todo vapor em Varginha. Nesta quarta-feira (14), o prefeito de Varginha Vérdi Lúcio Melo (Avante), foi imunizado com a 1ª dose da vacina contra o novo coronavírus. O Chefe do Executivo recebeu a dose por volta das 19h, em sistema drive-thru, em frente ao Inprev, no alto da Vila Paiva.

Vérdi Melo registrou o momento em suas redes sociais e aproveitou para reforçar que toda população será imunizada. “Depois de muita espera chegou a minha vez. Aos 67 anos de idade, recebi a primeira dose da vacina. Fiquem tranquilos que a vacina chegará para todos. É para isso que estamos trabalhando”, disse o Chefe do Executivo.

Vérdi Melo foi imunizado com a 1ª dose da vacina contra a covid-19. (Arquivo Pessoal)

Imunização continua em Varginha

Nesta sexta-feira (16), estão sendo aplicadas as primeiras doses em homens e mulheres de 67 anos e idosos de 66 anos acamados, que são imunizados em casa. O processo de imunização acontece na Praça Dalva Ribeiro, na Vila Paiva, em frente ao Inprev, de forma drive-thru e de forma presencial nas Unidades Básicas de Saúde que estão voltadas à pandemia. O horário para imunização tem início às 15h e segue até às 20h.

De acordo com a prefeitura de Varginha, é aconselhável que o paciente busque a unidade de saúde mais próxima de sua residência, evitando assim, filas e aglomerações. É necessário levar cartão do sus; identidade e comprovante de residência.

Idosos que estão acamados serão vacinados em domicílio, cujos familiares deverão comunicar na unidade de saúde mais próxima.

Visando agilizar o processo de vacinação, a prefeitura criou um link para atualizar dados cadastrais e endereços dos idosos. Ainda conforme a administração municipal, quem não conseguir acessar o link para o pré-cadastro online, deverá procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para confirmar os dados.

16.200 pessoas já foram imunizadas em Varginha

Conforme dados divulgados no boletim “Vacinômetro”, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta quinta-feira (15), 16.200 pessoas já haviam sido imunizadas com a primeira dose e 5.922 com a segunda. Foram aplicadas ao todo 22.122 doses da vacina.

Ferramenta prevê casos de covid-19 em Varginha

Este problema estimulou os pesquisadores do Geesul (Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas) a buscar ferramentas de previsibilidade sobre a doença.

Reprodução/GEESUL

O relatório diário, apresenta os casos confirmados, óbitos, hospitalizações e casos ativos da doença em Varginha, e traz, também, um comparativo de casos e doses de vacina aplicadas em 10 cidades da região.

A ferramenta é on-line e interativa, além de ser gratuita e pode ser recebida por e-mail todos os dias as 18:00 horas.

Através do painel on-line é possível realizar filtros personalizados para verificar a situação da doença diversos períodos (7,14, 30 dias, 1 ano ou personalizado). Mostrando graficamente e através de números a situação da doença.

As projeções de casos confirmados, óbitos e hospitalizações são feitas com base em cálculo probabilístico baseado na média móvel de 14 dias da doença. Basta digitar quantos dias à frente pretende saber a situação e os cálculos são realizados, mostrando o possível cenário da doença na cidade.

O projeto é liderado pelo mestre em desenvolvimento regional, Guilherme Vivaldi e o Doutor em Economia, Pedro Portugal, e visa ajudar as secretarias de saúde e gestão pública a tomar melhores decisões de combate a doença e liberação de atividades econômicas.

A ferramenta também é útil a empresários que desejam programar suas ações internas como home-office, compra de estoques, etc, e ações de comercialização dos produtos de acordo com as possibilidades da lei.

O relatório pode ser acessado através do link: https://geesul.com.br/monitor-covid-19/