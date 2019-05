Vendas no Dia das Mães devem aumentar em relação a 2018

Esta semana será de muito movimento no comércio devido ao Dia das Mães, a segunda data mais lucrativa do ano, perdendo apenas para o Natal. A expectativa por parte dos lojistas é alta, esperança de muitas vendas e grandes faturamentos.

Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil revelou que, 78% dos consumidores devem realizar ao menos uma compra neste período, aumento de 4% se comparado a 2018. Em todo o país devem ser movimentados cerca de R$24 bilhões, nos segmentos do comércio e serviços.

A pesquisa ainda revelou que itens como roupas, calçados e acessórios, devem ser os mais procurados, representando cerca de 42% das vendas no período. Outros produtos também aparecem na intenção de compra, são eles: perfumes, cosméticos, chocolates, flores, maquiagem, ida a restaurante, utensílios de cozinha, celulares, eletrônicos e eletrodomésticos. Em média cada brasileiro deve gastar R$200.

Para fugir do endividamento, a maioria dos consumidores pretendem comprar à vista (65%). Considerando este grupo de pessoas, 69% vão pagar no dinheiro e os outros 31% no cartão de débito. Entre as pessoas que vão comprar à prazo, a média será de quatro parcelas, significando que em meados de setembro a pessoa ficará livre da dívida.

As lojas estão apostando em divulgações, principalmente nas redes sociais, para chamar a atenção dos consumidores para seus produtos. Os estoques foram renovados nos últimos dias exclusivamente para esta data, para atender da melhor forma os clientes.

No comércio de Varginha você encontra tudo o que precisa para presentear sua mãe da melhor forma, são inúmeras lojas de roupas, calçados, acessórios, perfumaria, cosméticos, etc. Além de restaurantes para apreciar um belo almoço no domingo.

Horário especial no comércio de Varginha

• Dia 09 (quinta-feira) – 8h às 20h

• Dia 10 (sexta-feira) – 8h às 20h

• Dia 11 (sábado) – 8h às 18h

• Dia 12 (domingo) – Fechado.

Fonte: ACIV / Foto: Márcio Borges – Varginha Online