Despedida à Kátia Nogueira Paiva Campos: Câmara Municipal emite nota de pesar

Família Campos agradece as declarações.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Faleceu nesta segunda-feira (30), a mãe, amiga e diretora-administrativa da Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (Fuvae), Kátia Nogueira Paiva Campos. Ela dedicou sua vida a causa das pessoas com deficiências intelectual e física.

Nesta terça-feira (31), repartições municipais e autoridades manifestaram pesar em decorrência do falecimento de Kátia Campos. A família agradece as declarações.

A Câmara Municipal emitiu nota em suas redes sociais lamentando a perda e demonstrando solidariedade à família. Além de exaltar o trabalho realizado por ela.

Confira a nota completa:

“A Câmara Municipal de Varginha, em nome de todos os vereadores, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Kátia Nogueira Paiva Campos.

Ela foi uma mulher que dedicou sua vida em prol das pessoas com deficiência do Município, principalmente as crianças. Era o coração e o cérebro da Fuvae – Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais – e fazia esse trabalho de forma voluntária há décadas.

À família enlutada, o Legislativo de Varginha manifesta sua solidariedade e que Deus os ampare nesse momento de dor. A nossa cidade perde uma pessoa batalhadora, pioneira e extremamente generosa. Com certeza está sendo muito bem acolhida em sua nova morada”.