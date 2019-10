Varginha recebe Conferência Regional de Assistência Social

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), realiza nesta quinta-feira (10), no Theatro Capitólio, em Varginha, Conferência Regioanl de Assistência Social.

Ação é uma preparação para a 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, que será realizada até o dia 20 de novembro, em Belo Horizonte. Além de Varginha, mais 10 municípios-sede receberão as conferências, com o apoio das 22 Regionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

Com o tema “Assistência Social: direito do povo, com financiamento público e participação social”, eventos regionais serão precedidos com encontros de fundamental importância para o levantamento das atuais demandas de assistência social da população dessas regiões.

Nas conferências são eleitos os delegados que vão participar da etapa regional, de onde saem também os representantes para a Conferência Estadual.

Neste ano, entre os eixos da Conferência Estadual de Assistência Social estão os desafios na consolidação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), frente aos impactos da crise financeira da União, estados e municípios; a proposta de Reforma da Previdência; a rede de proteção do Suas e a relação com os órgãos de garantia de direitos, além da democracia participativa, controle social e protagonismo do usuário do Suas – “Nada sobre nós, sem nós”.

Durante o evento estadual, são tiradas as propostas do Estado para consolidação das políticas públicas de assistência social e para o fortalecimento do Suas.