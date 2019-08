Varginha recebe 4º Encontro de Carrinhos de Rolimã

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na tarde deste sábado (3), Varginha recebeu o 4º Encontro de Carrinhos de Rolimã, na avenida de acesso ao Porto Seco Sul de Minas. Participaram cerca de 40 pessoas de todas as faixas etárias.

Todas as crianças que chegaram com seus carrinhos ganharam um troféu de participação.

De acordo com Flávio Lúcio Ferreira, um dos organizadores do evento e membro da Equipe E.T Trollers, “nossa equipe disputa várias corridas pelo Brasil. Estamos incentivando as crianças e também os adultos interessados a voltarem a praticar essa brincadeira, que hoje está se tornando um esporte radical”, disse.

Ação gratuita foi realizada pelos membros da Equipe E.T. Trollers, Marcelo Cosmo, Fábio Lousada, Felipe Vitta e Flávio Lúcio Ferreira, e acontece no primeiro sábado de cada mês. Mais informações podem ser obtidas pelo (35)99138-0100.

Fotos: Equipe Trollers