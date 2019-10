Varginha comemora 137 anos com muita festa para a população

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha preparou diversas atividades gratuitas para comemorar os 137 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Elas começaram na última terça-feira (1º), com uma exposição de fotografias no Theatro Capitólio. São cerca de 50 fotografias do século XIX até a década de 1960. A visitação poderá ser feita até 11 de outubro.

Dentre os itens expostos estão o mapa de localização dos moradores no entorno da Igreja Matriz no final do século XIX e o original do jornal “Liberal Mineiro”, do ano de 1882, que mostra a elevação de Varginha à categoria de cidade. Esta é uma publicação rara, que foi totalmente restaurada pela equipe do Arquivo Público Mineiro.

A visitação pode ser feita das 8h às 18h durante a semana e de 8h às 13h no sábado. Mais informações pelo (35) 3690-2700.

5ª da Boa Música

Na noite da última quinta-feira (3), foi realizada uma edição especial do projeto 5ª da Boa Música. A Coyotes Band veio de Caxambu com um repertório que colocou todo mundo para cantar e dançar junto com músicas do Creedence, Santana, Rolling Stones e muitas outras.

“Sensacional! Esta é a palavra que podemos descrever a 5ª da Boa Música em Varginha! Desde a hora que fomos recebidos até o abraço de despedida. Tudo perfeito. Todas as pessoas que estiveram com a gente durante o dia. As entrevistas, os lugares, enfim. E o show? Que energia fantástica que essa galera passa pra gente e a técnica de som perfeita. Gratidão a todos por esse dia que ficará pra sempre na memória dos Coyotes”, descreveu o vocalista Hamurabi.

A Estação Ferroviária ficou lotada para curtir as duas horas de muito Rock. “Sempre frequento o 5ª da Boa Música. Gosto deste clima vintage do Rock”, elogiou a empreendedora Priscila Sarto. “Aqui é um dos melhores lugares da região para se divertir. Toda quinta-feira é essa animação. Só música boa!”, disse o autônomo Renan Melo de Brito.

Esta foi a edição nº 364 do projeto, que é uma realização da Prefeitura de Varginha, com organização da Fundação Cultural e parceria da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Já são 10 anos de história, levando cultura e entretenimento para os varginhenses e colaborando para a revelação de talentos da cidade e da região.

Confira vídeos e fotos do show no Facebook da 5ª.

Grupo de Choro “Brasileirinhos”

Na noite da última sexta-feira (4), teve show com o Grupo de Choro “Brasileirinhos”, na Concha Acústica Mariângela Calil.

No repertório dos músicos de Varginha, grandes compositores como Pixinguinha, Waldir Azevedo, Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Altamiro Carrilho, entre outros.

O Grupo Brasileirinhos surgiu aos 23 de abril de 2014, no Dia Nacional do Choro. Batizado em homenagem a um dos choros mais conhecidos do planeta, “Brasileirinho”, de Waldir Azevedo, o grupo é formado por músicos com sólida formação técnica e larga experiência de palco: Bruno Vieira (bateria e percussão), Felipe Rossi (flautas), Homil Junior (violão de 7 cordas) e Leonardo Chalana (cavaco e Bandolim de 10 cordas).

Via Café Garden Shopping

Na segunda-feira (7), às 11h, terá o Show das Princesas e os Heróis, ao lado da Havan, com muita músicas e encanto para a criançada, gratuitamente. Serão distribuídas senhas para que as crianças possam tirar fotos com os personagens, após a apresentação.

Das 13h às 16h, haverá distribuição de algodão doce, nos corredores do mall; Às 14h, em frente à Kapeh, ocorrerá a apresentação da Camerata de Viola Caipira, do Conservatório Estadual de Música, com repertório variado. Às 17h, o mascote Zedi irá passear no shopping para alegrar a criançada. E para encerrar a comemoração, às 19h, o show na Praça de Alimentação é com o cantor Luís Paulo.

Além disso, todos os clientes de Varginha com a gratuida de do estacionamento. Basta comparecer ao guichê de pagamento e apresentar o documento do veículo com placas de Varginha.

Sábado das crianças

Neste sábado (5), programação será voltada para as crianças. Em parceria com a ACIV (Associação Comercial e Industrial de Varginha), haverá uma série de atrações na Estação Ferroviária das 9h às 13h e o musical “Show do Mickey”, às 10h30, no Theatro Capitólio. As fichas para as guloseimas e os convites para o teatro são gratuitos e podem ser retirados na sede da ACIV. Na Estação Ferroviária, a festa será das 9h às 13h e vai contar com brinquedos infláveis, pula-pula e personagens infantis. Serão oferecidos ainda algodão-doce, picolé e pipoca.

Ainda no sábado, acontecerá o show “Louvores ao Mestre” a partir das 19h, na Concha Acústica, voltada para as apresentações de músicas evangélicas.

Visite o Museu no 1º Domingo do Mês

Os palhaços Marmelada e Goiabada vão divertir a criançada neste domingo (6), no Museu Municipal, dentro do projeto “Visite o Museu no 1º Domingo do Mês”.

A peça “Atrapalhaços – Os Palhaços Energéticos” acontecerá a partir das 15h, com entrada gratuita. São 50 convites que começaram a ser distribuídos a partir na última quinta-feira, no Museu Municipal.

Além de receber a peça infantil, o Museu estará aberto à visitação a partir das 9h. O público poderá conhecer um pouco sobre a história de Varginha a partir de centenas de peças disponíveis no acervo, além da exposição “Ouro de Minas”, do fotógrafo Rodrigo Naves.

Banda Lex Luthor

O show com a banda Lex Luthor, de Divinópolis, é a super atração do domingo (6), à noite, na Concha Acústica, às 20h com os maiores sucessos da atualidade.

Evento cívico

Na segunda-feira (7), dia do aniversário da cidade, terá o evento cívico “Viva Nossa Varginha”, com alunos de escolas, desfile militar e projeto Varginha + Saudável, a partir das 7h30 com concentração no centro e apresentações na Concha Acústica.

Quarta-feira

E para finalizar as atividades em comemoração ao aniversário da cidade, ocorrerá o lançamento do livro “Varginha (MG) na República: atas da Câmara Municipal 1910-1915”, do historiador José Roberto Sales, a partir das 19h30, no Museu Municipal.