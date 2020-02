Unifal realiza ‘Seminário de Combate ao Trabalho Escravo – Lutas e Perspectivas no Sul de Minas Gerais’

Pin Compartilhar 1 Compart.

Entre esta terça-feira (11) e quarta-feira (12), a Universidade Federal de Alfenas – Unifal, em Varginha, apresenta o Seminário de Combate ao Trabalho Escravo – Lutas e Perspectivas no Sul de Minas Gerais.

Nesta terça, haverá palestra do professor Dr. Adriano Pereira Santos, às 9h30; palestra com Melina de Souza Fiorini, membro do conselho de Direitos Humanos da OAB, às 14h. Na quarta, às 9h, acontece a palestra com Paula Nunes dos Santos, Repórter Brasil.