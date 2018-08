Tapa Buraco no Carvalhos e Barcelona; Capina na Praça Santa Cruz

Operação Tapa Buraco

Os Bairros Carvalhos e Vila Barcelona e a Avenida Coronel Francisco Coelho, que liga o viaduto da Rodovia 491 ao Bairro Eldorado recebem equipes da Operação Tapa Buraco, nessa quinta-feira (16).

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Varginha – SOSUB – pede a máxima atenção a quem for passar por essas regiões.

Capina

A Praça Santa Cruz recebe a partir dessa quinta-feira (16), capinadores que vão dar uma geral no local que será palco de mais uma edição do Varginha + Saudável, no sábado, das 8h às 12h com várias atividades para todas as idades, gratuitamente em um oferecimento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL.

Outras equipes da capina e da poda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Varginha – SOSUB trabalham e na região da Academia do Santa Maria e também no pátio da SOSUB.

De acordo com a Secretaria, a limpeza é de responsabilidade de todos e ressalta que a população é convocada para ajudar a manter a cidade limpa.

Donos de terrenos devem preservar as áreas limpas, capinadas, muradas e com calçada. É importante que os terrenos não tenham mato para evitar queimadas que além de fazer tanto mal para a saúde da população e também para o meio ambiente é crime.

Comerciantes também devem colaborar com a limpeza colocando o lixo na calçada próximo ao horário do caminhão coletor (não devendo colocá-lo na rua após o veículo passar, principalmente nos finais de semana evitando assim que espalhe). Fiquem atentos à nova programação da coleta do lixo.

As denúncias de casos que podem comprometer a saúde pública podem ser feitas para a Vigilância Ambiental pelo 3690-2230.