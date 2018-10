Supermercados poderão adotar sacolas de duas cores para ajudar na Coleta Seletiva

Representantes de alguns supermercados de Varginha foram convidados para uma reunião na tarde desta quarta-feira, 3, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA. O principal assunto foi a proposta de esses comerciantes adotarem sacolas plásticas de duas cores para padronizar e facilitar a Coleta Seletiva, que agora já é realizada em toda a cidade.

Compareceram representantes dos Supermercados Pajeú, Faria, ABC e Maiolini. O secretário de Meio Ambiente, Joadylson Barra Ferreira, apresentou um modelo de sacola que identifica o lixo principalmente pela diferença das cores, uma cor para lixo seco e outra cor para o lixo úmido. “O objetivo desse encontro é abrir o diálogo para idéias que alavanquem Varginha ainda mais nesse caminho da preservação ambiental”.

A técnica ambiental da SEMEA, Roberta Ferreira, ressaltou que as cores vão ajudar na identificação do lixo e incentivar mais a população a adquirir definitivamente o hábito da separação do material reciclável do não reciclável. De acordo com Rodrigo Ferreira, supervisor de Serviço de Coleta de Lixo Domiciliar, ainda existem muitos casos de moradores que não estão colocando o lixo nos dias certos das coletas, e até mesmo não embalam corretamente, o que em muitos casos gera acidentes e ferimentos nos coletores.

Os representantes comerciais questionaram e apresentaram sugestões se colocando como parceiros da Prefeitura nessa iniciativa pioneira. A receptividade da novidade surpreendeu, pois a Administração Municipal encontrou um segmento que poderá causar um impacto positivo nesse momento de mudança de hábito da coleta. Eles demonstraram união até mesmo para compartilharem informações sobre os fornecedores das sacolas. Agora, esse grupo vai analisar e definir as cores que poderão ser padrão e o layout da impressão na sacola.

Todos garantiram a parceria com a Administração em prol da população nessa fase nova da coleta do lixo em Varginha. Foi ressaltado que a sacola é um poluidor em potencial do meio ambiente, porém, nessa fase ainda não será possível adotar outras medidas como a sacola reciclável, devido ao alto do custo. A previsão é que o grupo de supermercados faça a experiência pioneira já em janeiro de 2019.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha