Super-heróis se reúnem shopping de Varginha

Acostumados a salvar o mundo dos grandes vilões, os Super-heróis mais famosos do universo marcaram um encontro com as crianças do Sul de Minas, no Via Café Garden Shopping.

Nesta sexta-feira (13), às 19h30, em frente à Havan, no corredor que dá acesso à Unidade de Atendimento Integrado (UAI), o Encontro de Heróis no Garden reunirá o Homem Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, Batman, Lady Bug e Arlequina, além do vilão Curinga.

A atração infantil é gratuita e, por isso, a organização pede para que os convidados cheguem com 15 minutos de antecedência para garantir lugar na plateia.

As crianças ainda poderão tirar fotos com os personagens após a apresentação.

Nesta grande aventura, os heróis, além de participarem de um animado show musical, se enfrentarão em clássicas batalhas para deixar a população livre das maldades dos bandidos.

Envolvente e interativo, o espetáculo passa mensagens importantes sobre amizade, companheirismo, cumplicidade e trabalho em equipe.

“No mês das férias, o shopping tem se empenhado em trazer para a região ações que valorizem as brincadeiras e o imaginário da criançada. Os super-heróis fazem parte da fantasia de qualquer criança e, por isso, promovemos esse show animado que, certamente, encantará todas as famílias”, afirma a gestora de Marketing do Via Café Garden Shopping, Mariana Zonta.