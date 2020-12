Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Varginha mudará de local

Nova sede será no bairro Vila Pinto, e terá melhor condição de trabalho e atendimento ao público.

Redação CSul/Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Varginha mudará de localização. Atualmente, a sede está localizada na Avenida Major Venâncio, no entanto, devido à alta demanda de serviços e para ter melhor condição de trabalho e de atendimento ao público um novo prédio – que já está em fase de acabamento – no bairro Vila Pinto, será a nova sede da SEMUS.

De acordo com a prefeitura, a sede atual não comporta mais o volume de serviços e não atende exigências de mobilidade. O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo comentou sobre a nova casa da secretária. “Muito em breve a saúde estará em um local digno e adequado às necessidades de nossos servidores e dos seus usuários. Otimizado espaços e unindo as Vigilâncias Epidemiológicas e Sanitárias. Com visão humanista e pensando sempre no futuro.” – disse Vérdi.

Apesar do estado avançado das obras, a administração municipal ainda não estipulou um prazo final para entrega do novo prédio.