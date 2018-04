Sala Mineira do Empreendedor será inaugurada em Varginha

Espaço oferece atendimento para facilitar a abertura de empresas na cidade

Varginha será a sexta cidade do Sul de Minas a inaugurar a Sala Mineira do Empreendedor. Trata-se de um projeto que objetivaaproximar empreendedores – de todos os setores e portes – do poder público, facilitando a regularização dos negócios.

O espaço começa a funcionar em 3 de maio e está localizado no escritório regional da Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), à Rua São Paulo, nº 180, Centro. A iniciativa é uma realização do Sebrae Minas e da Jucemg, em parceria com a Prefeitura.

A Sala Mineira oferece serviços diversos para, principalmente, reduzir o tempo necessário para a abertura de um negócio. “O serviço visa facilitar o dia a dia do empreendedor, melhorar o ambiente de negócios, aumentar a competitividade e propor o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos no município”, afirma o gerente da regional Sul do Sebrae Minas, Rodrigo Ribeiro Pereira.

Desde o ano passado, 170 munícipios mineiros assinaram o Termo de Adesão para a abertura da sala, sendo que 35 já estão com o serviço em funcionamento. As metas para 2018 são chegar a 300 cidades com o Termo de Adesão assinado, 100 salas implantadas e 50 em plena atividade.

No Sul de Minas, Boa Esperança, Bueno Brandão, Cambuí, Pouso Alegre e Três Pontas já têm o espaço em funcionamento. Outros 21 municípios devem, em breve, abrir as salas: Brasópolis, Campestre, Campo Belo, Careaçu, Carmo do Rio Claro, Caxambu, Conceição das Pedras, Cruzília, Heliodora, Itajubá, Machado, Monte Belo, Monte Sião, Natércia, Paraguaçu, Pedralva, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santo Antonio do Amparo, Três Corações e Turvolândia.

Atendimentos oferecidos na Sala Mineira do Empreendedor

Orientações e informações:

Processo de registro (CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal);

Processo de licenciamento municipal (Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Meio Ambiente);

Cadastramento como fornecedor da prefeitura;

Participação nos processos de compras públicas municipais;

Mapa de oportunidades para o empreendedor;

Serviços:

Consulta de viabilidade;

Protocolo do licenciamento municipal de MEI, ME, EPP e demais empresas;

Emissão das guias de recolhimentos das taxas municipais para processo de formalização, alteração e baixa;

Formalização e emissão do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

Elaboração e envio da Declaração Anual do Simples Nacional – DASN SIMEI;

Entrega do CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Alvará de Localização e Funcionamento e demais documentos de licenciamento.

Capacitações: