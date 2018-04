Psicólogo varginhense lança livro no shopping de Varginha

Heróis da nossa Existência é o título do livro que será lançado no dia 6 de abril, no Via Café Garden Shopping, pelo psicólogo varginhense Élison Santos. Com experiência no campo da psicologia clínica, Santos sempre se dedicou aos estudos no campo da Philianálise (a psicologia do amor solidário). Os conhecimentos adquiridos ao longo de anos de profissão e de estudos o fizeram escrever um livro que trata sobre a capacidade de amar e a busca pela felicidade.

Segundo Élison Santos, “o livro propõe uma visão diferenciada sobre a capacidade de amar, relacionando-a com a teoria de Viktor Frankl e estudos recentes da neurociência, como a teoria de Giulio Tononi sobre a consciência. Heróis da nossa Existência faz um convite ao leitor a pensar sobre a sua realização pessoal através da vivência do amor, discorre sobre o tema da solidariedade com um prisma psicológico, além de abordar o tema tão sedutor da heroicidade, os ideais e arquétipos presentes em nossa existência”.

A busca pela felicidade é um tema recorrente no mundo contemporâneo e, neste livro, o psicólogo trilha alguns caminhos que podem ajudar o leitor a encontrar a felicidade, caminhos em que a psicologia e as experiências do dia a dia se cruzam e iluminam cada passo.

“De forma consciente ou não, as pessoas sempre se questionam sobre os acontecimentos que afetam a vida, tais como: existe um herói dentro de cada um de nós? Como tornar-se uma pessoa melhor e, neste processo, melhorar o mundo à sua volta, além de prevenir sofrimentos psíquicos e até superá-los? Onde está a chave para um verdadeiro desenvolvimento humano? Do momento em que nascemos até o instante de nossa morte, experimentamos algo mais forte que o amor? Esses questionamentos estão no livro e, de maneira simples, proponho uma consciência mais abrangente sobre o amor e sobre a realização humana”, explica Élison Santos.

Élison Santos

Psicólogo Clínico, especialista em Análise Existencial e Logoterapia pela PUC-PR. Casado e pai de dois filhos, dedica-se ao atendimento psicoterapêutico de adultos, adolescentes e casais, ao desenvolvimento de cursos e palestras sobre relacionamento e comportamento humano e à participação em programas de TV como comentarista a respeito destes mesmos temas. Entre suas publicações está o e-book Em busca do amor, disponível na Amazon.com, o projeto Uma desconstrução da Psicologia, apresentado no XXIX Congresso Internacional de Psicologia em Berlim, Alemanha, e publicado no International Journal Of Psychology de 2008. Desenvolve estudos sobre a Philianálise, a Psicologia do Amor Solidário, tendo apresentado seu trabalho sobre este tema na 75a Conferência do Conselho Internacional de Psicólogos em Nova York, em julho de 2017. É membro da Sociedade Brasileira de Logoterapia, da American Psychological Association e do International Council of Psychologists. Dirige o projeto Busca Sentido, com a psicóloga Iamara Porcelli, que visa oferecer subsídios para jovens e adolescentes que enfrentam pensamentos suicidas.

Serviço

Evento: Lançamento livro Heróis da nossa Existência

Data: 6 de abril

Horário: 19h 30

Local: Via Café Garden Shopping

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução