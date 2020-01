Próximo Mutirão da Dengue acontecerá no Carvalhos

Pin Compartilhar 0 Compart.

O próximo Mutirão da Dengue ocorrerá na quarta-feira (29), das 7h30 às 13h, no bairro Carvalhos.

Os agentes da Vigilância Ambiental percorrerão as casas a fim de eliminar os depósitos de água parada nos imóveis e terrenos, com o recolhimento de todos os materiais inservíveis, no intuito de evitar uma epidemia de doenças transmitidas pelo vetor Aedes aegypti e demais espécies de mosquitos;

A Vigilância Ambiente pede aos moradores que retirem de suas casas, deixando nas calçadas todos os materiais inservíveis como móveis velhos, latas, vidros, metais, pneus, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, objetos que possam acumular água, dentre outros, pois os caminhões de coleta só percorrem as ruas uma única vez.

Mas atenção! Não serão recolhidos pelos caminhões galhos de árvores e entulhos de construção. Haverá também panfletagem orientativa nos imóveis dos bairros nos dias anteriores ao mutirão.

Denuncie

Via telefone: Setor de Vigilância Ambiental (3690-2230)

Via email: denguedenuncias@varginha.mg.gov.br

Guarda Civil Municipal – fone 153

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal