Programa “Luz para Aprender” será implementado em duas Escolas Municipais do município

Na última segunda-feira (27), aconteceu o firmamento da parceria entre o município de Varginha e a empresa Signify para o início do Programa “Light for better learning – Luz para Aprender”, que irá atender a troca de toda a iluminação das duas escolas municipais por um sistema de lâmpadas LED, com dispositivos semicondutores que emitem luz por eletroluminescência (passagem de corrente elétrica), como também toda a fiação, interruptores, dando manutenção e ao final do projeto irá ensinar sobre os benefícios e a necessidade das instituições continuarem a manter o sistema. Varginha sedia a única fábrica de reatores e luminárias no Brasil com seu Centro Administrativo, Comercial e de Distribuição funcionando em São Paulo e foi escolhida para participar, entre 16 escolas em todo o país.

Além da equipe SEDUC e equipes gestoras das Escolas/CEMEIs da Rede Municipal de Ensino, estiveram presentes à cerimônia, o prefeito Antônio Silva, a presidente da Câmara Municipal de Varginha, Zilda Maria Silva, juntamente com os vereadores Anderson Firmino e José de Alencar Faleiros, os secretários municipais Pedro Lopes Gazzola (Desenvolvimento Econômico) e Neide Morais (Turismo e Comércio – em exercício), a representantes da Signify, Patrícia Belini de Azevedo e Letícia Barros Costa Silva, a representante do Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas e da Auto-sustentabilidade – IDEAAS, Ligia Kawata.

Já na terça-feira (28) as equipes da Signify e IDEAAS estiveram em visita às escolas contempladas, para verificar as instalações e como se dará o andamento do projeto.

Fonte e fotos: SEDUC – Varginha/MG