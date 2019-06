Professor Hélio Lemes recebe o título de Cidadão Honorário na Câmara

Em uma cerimônia marcada pela emoção, o professor Hélio Lemes Costa Júnior recebeu o Título de Cidadania Honorária Varginhense, concedido pela Câmara Municipal de Varginha. A cerimônia, realizada na noite desta quinta-feira (13), contou com a presença do propositor da homenagem, vereador Leonardo Ciacci, do presidente da Câmara, vereador Dudu Ottoni, dos vereadores Buiú do Ônibus e Zilda Silva, do vice-prefeito, Vérdi Lúcio Melo, além de outras autoridades, amigos e familiares do homenageado.

Ao lado da sua esposa, Jane Naves Costa, o professor Hélio ouviu ex-alunos, amigos, familiares, autoridades e os vereadores elogiarem sua história de vida e agradecerem sua contribuição para Varginha. “O Título de Cidadania Honorária é a maior honraria que o Legislativo varginhense pode oferecer para uma pessoa. É o único projeto que tem uma votação secreta para aprovação do nome antes de ser colocado em plenário para votação aberta, pois é muita responsabilidade nossa conceder essa cidadania ao homenageado. Sendo assim, temos a certeza que quem conquista este título é um grande merecedor, assim como o professor Hélio, que há anos vem contribuindo para a formação de milhares de pessoas da nossa sociedade. Hoje é a concretização dessa homenagem que, com certeza, é muito merecida e que tenho a honra de oferecer”, disse o vereador Leonardo Ciacci, propositor da homenagem.

Ao agradecer a todos pelas palavras, o professor Hélio disse que estava realizando um sonho. “Tinha até uma certa inveja da minha esposa por ela ter nascido em Varginha e eu não. Agora vou usar esse título e não poderão mais me falar que não sou varginhense. Hoje é um dia muito feliz na minha vida”, disse o homenageado.

O vice-prefeito de Varginha, Vérdi Melo, também participou da solenidade e agradeceu a contribuição de Hélio para a educação da cidade. “Hoje concedemos este merecido Titulo ao professor Hélio, que agora torna-se varginhense de direito e de fato, o que aumenta sua responsabilidade para com nossa cidade. Agradecemos a sua contribuição para com a educação, na formação de profissionais comprometidos, e por levar o nome de Varginha por onde passa”, disse Vérdi Melo.

Biografia

Nascido em Campanha, mas filho de famílias de Cambuquira, o Prof. Hélio Lemes Costa Júnior, mudou-se para Varginha no início da década de 1990 para lecionar informática no Colégio Batista, onde atuou por quase 10 anos.

Desde o início de sua carreira profissional atua na divulgação científica e no incentivo a inovação junto a seus alunos e milhares de ex-alunos, bem como em palestras que fez e continua fazendo por todo o Brasil e fora dele, em eventos na Inglaterra, Espanha, Alemanha, Canadá, Uruguai, Argélia e China, dentre outros.

É casado com Jane Naves Costa, empresária local, proprietária do Degraus Restaurante, com quem convive desde o primeiro mês em que se mudou de Cambuquira.

Profissionalmente, atua como professor no lnstituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Alfenas, no campus de Varginha, instituição na qual também atua como Coordenador do Programa Mestrado em Administração Pública. É Conselheiro da Agência de lnovação i9, fundador e líder do Laboratório de Políticas Públicas para cidades mais inteligentes.

Graduou-se em Administração e em lnformática, é membro de CRA-MG e da Internet Society. Fez pós-graduação em Análise de Sistemas e em Gerência de lnformática. É mestre em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina e doutor pelo Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, onde foi membro do GeTec – Grupo de Pesquisa em Gestão de Tecnologia, local em que realizou pesquisas sobre polos e parques tecnológicos, clusters e arranjos produtivos locais. Seu trabalho de pesquisa no GeTec resultou em dois outros dois livros: “Gestão da lnovação: Um estudo de casos no Canada” e “O Vale da Eletrônica: Uma análise das redes de relacionamento entre empresas e instituições”.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha