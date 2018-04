Presídio inaugura obras e recebe viaturas

Nesta sexta-feira (20), às 10 horas, o Presídio de Varginha receberá obras de alojamento e vestiário para servidores; armamentos e uma câmera fotográfica, cobertura de dois pátios e duas viaturas, uma para o transporte de presos e outra para atender as demandas do setor administrativo do presídio.

Ação é da ordem de R$ 264.136,00 de emenda parlamentar, mais R$ 28.441,00 de verbas provenientes do Ministério do Trabalho.

O Presídio de Varginha fica localizado na Avenida Eugênio Paiva Ferreira, nº 255 – bairro Padre Vítor. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3915-5553/5551/5522/5543.