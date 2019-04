Prefeitura libera pesca no Parque Novo Horizonte do Dia 1º de Maio

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai liberar a pesca no Parque Novo Horizonte no dia 1º de Maio (Dia do Trabalhador). O parque estará aberto das 7h às 16h.

Para a pesca somente será permitido apenas Vara e Molinete. Não será permitida a venda e nem o consumo de bebidas alcoólicas no interior do Parque. A entrada será franca, entretanto, as pessoas deverão levar 01 quilo de alimento não perecível que será dado a uma entidade filantrópica. O evento contará com o apoio da Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiro, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

Além disso, agentes da Vigilância Ambiental também estarão presente levando informações e orientando o público para o combate ao Aedes Aegypti, transmissor de três graves doenças, a Dengue, Zica e Chikungunya.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha