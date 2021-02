Prefeitura de Varginha divulga balanço de pessoas vacinadas contra a covid-19 no município

Segundo a administração municipal, 3.675 pessoas haviam sido imunizadas com as primeiras doses até essa segunda-feira (15).

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha divulgou, nesta segunda-feira (15), o balanço de pessoas vacinadas contra a covid-19 no município. Segundo a administração municipal, 3.675 pessoas haviam sido imunizadas com as primeiras doses até ontem.

Dentre os vacinados estão: profissionais da saúde; idosos com 90 anos ou mais e residentes de Casa Inclusiva. Vale ressaltar que, em Varginha, foram aplicadas doses da CoronaVac e AstraZeneca.

Balanço de imunizados contra a covid-19 em Varginha/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Ainda conforme a prefeitura, até a data de ontem, faltavam 257 – idosos com 90 anos ou mais – vacinarem para que a etapa fosse concluída e, assim, avançar a outro público.

Cadastro para imunização de idosos

Segundo a prefeitura, afim de organizar o trabalho, será necessário o cadastramento dos idosos que irão receber a vacina. Para isto, basta clicar neste link e preencher o formulário. Quem não conseguir realizar o cadastro virtualmente deverá procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência e confirmar os dados do idoso.

O Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho, explica que é de suma importância atualizar endereço, cartão do SUS e outros dados para facilitar o cadastro junto ao Ministério da Saúde. “A previsão é que até domingo a vacinação desse faixa etária seja concluída em Varginha, porque existe a necessidade de checar os documentos e é um público, cuja boa parte tem dificuldade de locomoção ou está em casa acamada e que vai ser necessária a ida das equipes aos domicílios” – disse.

“A Prefeitura adianta que haverá, também, a vacinação por drive thru para facilitar justamente as pessoas que têm a dificuldade de se locomover. Todas as informações vão sendo repassadas pela Prefeitura de Varginha assim que definidas pela Secretaria Municipal de Saúde” – disse a prefeitura.

Drive Thru para vacinar idosos com 90 anos ou mais

A vacinação dos idosos por drive thru começou na última quinta-feira (11), em Varginha. As vacinadoras estão localizadas em tendas montadas em frente ao Inprev, no alto da Vila Paiva.

Segundo a Prefeitura de Varginha, as pessoas que fizeram o pré-cadastro pelo link divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde – Semus – já receberam todas as informações por e-mail, o que facilitará todo o processo da vacinação. Já quem não fez, terá que fornecer todos os dados na hora da vacinação, o que pode provocar uma certa demora.

A Semus espera que o processo siga com tranquilidade, porém orienta que sejam levados lanche e água para os idosos, caso ocorra uma certa demora, em virtude de quem não fez o pré-cadastro.

O drive thru acontece das 15h às 20h

Próximos vacinados

As próximas remessas serão destinadas aos idosos com 80 anos ou mais. Posteriormente, conforme Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.314, de 29 de janeiro de 2021, os idosos não institucionalizados deverão receber a vacinas, conforme a seguinte ordem de prioridade:

pessoas de 75 a 79 anos;

pessoas de 70 a 74 anos;

pessoas de 65 a 69 anos;

pessoas de 60 a 64 anos.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), o restante da população mineira será vacinado de acordo com que novas remessas foram enviadas pelo Governo Federal.