Prefeitura de Varginha baixa decreto que prevê multa para quem estiver sem máscara nas ruas e cancela ponto facultativo no Carnaval

Decreto prevê multa de R$ 50,00 e confirma funcionamento do setor público na segunda-feira de Carnaval.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Reprodução CSul

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo baixou, nesta quinta-feira (21), o decreto que prevê multa de R$ 50,00 para quem estiver sem máscaras nas ruas de Varginha. Ainda segundo o documento, em caso de reincidência, o valor dobra, ou seja, R$ 100,00.

Foi definido, também, o cancelamento do ponto facultativo no feriado de Carnaval. O novo decreto já está em vigor.

Entrevista realizada no pátio da Prefeitura Municipal, contou com presenças do vice-prefeito, Leonardo Ciacci (à direita) do Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho (centro), além de Vérdi Melo (à esquerda)/Foto: Reprodução CSul

O Projeto de Lei nº 04 de 2020, de autoria do Executivo, que trata da incidência de multa administrativa para quem descumprir o uso obrigatório de máscaras, foi aprovado em sessão extraordinária realizada no último dia 14, na Câmara Municipal. À época, o projeto foi aprovado por 12 votos a favor e dois contrários.

Vereadores aprovaram PL por 12 votos a favor e apenas dois contra/Foto: Ascom Câmara Municipal

A votação ocorreu logo após uma reunião com o Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho e com o Procurador do Município, Evandro dos Santos, que conversaram com os vereadores e explicaram a necessidade da medida, devido ao aumento expressivo dos casos do novo coronavírus registrados no município.

A maioria dos vereadores que se manifestaram a favor, foi enfática em dizer que a pandemia já está completando quase um ano e que ainda existem pessoas que insistem em não utilizar o equipamento, mesmo sendo orientadas pelos órgãos de saúde, que afirmam que a máscara ajuda a prevenir o contágio da doença.

Em entrevista coletiva, realizada nesta quinta-feira (21), Vérdi relatou que, a prefeitura está tomando medidas com muita cautela. O prefeito salientou, ainda, que a cidade aparece bem na gestão da pandemia.

Ponto facultativo no Carnaval

Acompanhado do vice-prefeito, Leonardo Ciacci; do Secretário Municipal de Saúde, Doutor Luiz Carlos Coelho e do Procurador Geral do Município, Evandro dos Santos, Vérdi cancelou, também, ponto facultativo no feriado de Carnaval – que ocorrerá, neste ano, entre os dias 12 e 17 de fevereiro. Segundo o chefe do Executivo, na segunda-feira (15), o setor público municipal funcionará normalmente. Já na terça (16), está mantido o feriado e na quarta (17), o recesso acontece até às 12h.

Autoridades estiveram reunidas nesta quinta-feira (21), no pátio da prefeitura.

Sobre a medida, Vérdi enfatizou que; “a prefeitura recomenda que o comércio funcione na segunda-feira (15)”. Segundo ele, a decisão é uma forma de conter viagens, já que o comércio estará funcionando.

Vale ressaltar que, oficialmente o Carnaval não é considerado feriado nacional, a data tem ponto facultativo e a definição fica a critério de estados e municípios.

Secretário de Saúde, Luiz Carlos Coelho, finalizou ressaltando que “se não pisarmos no freio poderemos ter problemas sérios”.