Prefeitura de Varginha antecipa 50% do 13º Salário para 3.500 servidores

A Prefeitura de Varginha vai antecipar o pagamento de 50% do 13º Salário de 2020. O objetivo da administração e auxiliar os servidores, principalmente neste momento de pandemia, além de injetar mais de R$ 6 milhões no comércio local, obviamente aquecendo todo o sistema econômico do município.

Importante ressaltar que antecipação será realizada na folha de pagamento do mês de agosto para servidores da administração direta e indireta (fundações e autarquias).

Aposentados e pensionistas

A Inprev – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha, também vai antecipar para o mês de agosto o pagamento da primeira parcela do 13º para os 1.231 aposentados e 233 pensionistas, totalizando R$1.846.966,50.