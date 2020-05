Prefeitura de Lavras registra BO contra Prefeitura de Varginha por abandono de moradores de rua na cidade

Moradores de rua abandonados em Lavras

PREFEITURA DE LAVRAS REGISTRA BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONTRA PREFEITURA DE VARGINHA POR ABANDONO DE MORADORES DE RUA NA CIDADEUma denúncia de abandono irregular de moradores de rua causou um desconforto entre as prefeituras de Lavras e Varginha e virou caso de polícia. Segundo o secretário municipal do desenvolvimento social em Lavras, Aloísio Soares de Lima Junior, uma van da prefeitura de Varginha parou na rodoviária de Lavras nesta quinta-feira, dia 14, e deixou nove homens que são moradores de rua, retornando para a cidade logo em seguida.O secretário enviou um vídeo para o Lavras.TV onde comenta o fato e afirma que o caso já foi registrado na polícia e será encaminhado ao Ministério Público.Por nota, a assessoria de comunicação da prefeitura de Varginha afirma que a denúncia será apurada através da abertura de um inquérito e as medidas cabíveis serão tomadas, caso seja confirmada a participação de algum servidor.A seguir publicamos a nota da Prefeitura de Varginha e o vídeo do secretário Aloísio, de Lavras. #LavrasPontoTV"A Prefeitura de Varginha informa que, com referência à notícia veiculada pelas redes sociais, acerca de um suposto veículo do Município, o qual teria transportado quatro pessoas ao terminal Rodoviário de Lavras, na última quinta-feira, 14, será aberto um inquérito administrativo para apurar a realidade dos fatos, a fim de verificar se o transporte foi voluntário, involuntário e quais foram suas finalidades.Por outro lado, a Prefeitura de Varginha esclarece que sempre tratou, trata e continuará tratando os moradores em situação de vulnerabilidade, inclusive aqueles que estão, infelizmente, nas vias públicas, com carinho, respeito e dignidade, e tanto é verdade que, além da existência na cidade de Varginha de um Centro POP e um albergue, fora instalado, recentemente, outro albergue para melhorar um tanto mais as condições de acolhimento destas pessoas, as quais, nestes locais, recebem a atenção de profissionais capacitados, alimentação e cuidados com a saúde no geral, física e mental.Caso seja comprovada, pelo inquérito administrativo, qualquer irregularidade, o Prefeito Municipal Vérdi Melo tomará todas as providências legais e jurídicas cabíveis à espécie contra eventuais responsáveis pelo fato, o qual, de logo, se verdadeiro, é lamentável.Prefeitura Municipal de Varginha"

Publicado por Lavras.TV em Sexta-feira, 15 de maio de 2020