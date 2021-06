Prefeitura de Varginha desmente fake news sobre publicação de novo decreto

Comunicado dizia que, cidade entraria em lockdown nos próximos dias; medida, supostamente, teria sido tomada após reunião do Executivo com várias diretrizes municipais.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha desmentiu, nesta segunda-feira (31), a fake news que circula nas redes sociais. No comunicado, dizia que após uma reunião entre membros do Executivo, Sindicatos Comerciais, Associação Comercial, Via Café Garden Shopping, Guarda Civil Municipal e Unidades de Saúde, a cidade passaria por um lockdown a partir do 5 de junho.

Ainda no comunicado, teria uma fala do Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho, dizendo que “lojas abertas neste momento seria suicídio”.

Comunicado emitido pela Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha alertou para o risco deste tipo de situação e, comunicou que, “desinformação não combina com prevenção”.