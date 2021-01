Pré-selecionados para curso de Assistente Administrativo do CDCA têm até dia 22 para entregar documentos

Documentos devem ser entregues para concluir inscrição.

Devem ser entregues até sexta-feira (22), os documentos para concluir a inscrição no curso de Assistente Administrativo 2021 do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (CDCA). A lista dos dois turnos pode ser conferida no site do CDCA.

Na última segunda-feira (18), o CDCA publicou a relação dos nomes pré-selecionados, cujos portadores, pais ou responsáveis agora tem que entregar os documentos comprobatórios, em envelope lacrado, na sede do CDCA da Vila Barcelona, na Rua Londres, 401.

Documentos exigidos

1 Foto 3×4 do candidato

Cópia – Comprovante recente de renda dos responsáveis (podendo ser holerite ou xerox da folha de carteira de trabalho com o valor recebido).

OBS: Se o responsável estiver em trabalho informal – também conhecido popularmente como “bico” – deverá escrever uma declaração de próprio punho com seu nome, número de RG e CPF, endereço e tipo de trabalho, com sua assinatura e com o valor recebido pela atividade exercida.

Cópia – Comprovante de recebimento de pensão de alimentos ou pensão por morte (se receber).

Cópia– Comprovante de recebimento de Benefício Social como Aposentadoria, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada ou Auxílio Reclusão (se receber).

Cópia- Comprovante de residência

Comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento de imóvel (se residir em casa alugada ou financiada).

Cópia – CPF e RG

Discente cursando a partir do 9º ano do Ensino Fundamental.

Comprovante de escolaridade original (pode ser solicitado na escola ao qual o inscrito se encontra matriculado).

A listagem oficial dos alunos selecionados será postado no site CDCA no dia 28 de janeiro.