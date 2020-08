Policial Militar reformado é preso suspeito de abusar de duas sobrinhas em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira (24), um policial militar reformado, suspeito de abusar sexualmente de duas sobrinhas. O homem foi preso na casa dele, no bairro Damasco, em Varginha.

As investigações contra o policial militar tiveram início há alguns meses pela Polícia Civil, após uma denúncia anônima, que também foi realizada no Ministério Público. Os pais das meninas não desconfiavam do suspeito, pois ele era próximo da família.

A primeira vítima do suspeito, hoje com 18 anos, foi ouvida na delegacia e contou à polícia que começou a ser abusada quando tinha oito anos, quando vinha passar férias na casa do suspeito. A menina contou ainda que os abusos aconteciam quando o suspeito a convidava para sair de carro.

A outra sobrinha, de 12 anos, teria sido fotografada nua na casa do policial. “A denúncia anônima, que consta nos autos, afirma que ele havia mostrado essa imagem de criança nua para pessoas ali da vizinhança”, afirmou a delegada Geny Rodrigues Azevedo.

Em julho deste ano, o suspeito já havia sido alvo da Polícia Civil, que cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele. Na época, ele não foi encontrado, mas foram apreendidos CD’s, um computador e munições.

O advogado do policial afirmou que o cliente nega as acusações. “Ele não confirma os fatos, ele não confirma nenhuma das versões apresentadas unilateralmente pelas supostas vítimas”, afirmou o advogado Wander Pereira Ferreira.

O suspeito foi encaminhado para o batalhão da Polícia Militar em Varginha, onde está a disposição da Justiça. Ele vai responder por estupro de vulnerável e a pena pode passar de 15 anos de reclusão, segundo a Polícia Civil.

Fonte: Varginha Online/Foto: Rede Mais/RecordTV