Câmara de Varginha promove evento sobre Setembro Amarelo

A iniciativa reforça a importância de abrir os espaços públicos para debater o tema. O evento terá transmissão ao vivo com início às 18:30h

Seguindo com o fortalecimento da Campanha Setembro Amarelo, a Câmara Municipal de Varginha promove no dia 28 de setembro, às 18:30h, palestras sobre a temática, destacando a comunicação empática e a prevenção ao suicídio.

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde – OMS, o isolamento social imposto pela pandemia impactou diretamente na vida das pessoas, efeitos que serão sentidos por um longo período. O evento terá como palestrantes a psicóloga Thaís Campos Borges e o também psicólogo e capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Richelmy Murta Pinto.

E a participação do poder público, reforça e faz com que a informação seja mais pluralizada potencializando a disseminação do tema. “Hoje, com toda a influência da mídia e das redes sociais conseguimos atingir públicos bem mais diversos e em maior velocidade”, destacou o diretor da Escola do Legislativo, Gleison Marques.

Devido às restrições impostas pela pandemia, teremos um número limitado de pessoas no plenário, mas o evento terá transmissão ao vivo pela página da câmara no facebook e no canal da câmara no Youtube com interação liberada para os espectadores.

Fonte e foto: Ascom Câmara Municipal de Varginha