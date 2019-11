Polícia Militar recupera moto roubada no Parque São José

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nessa segunda-feira (26), a Polícia Militar foi acionada na avenida Maria José Barreto, bairro Parque São José, através de uma ligação anônima que noticiava sobre uma motocicleta abandonada numa mata, que fica no final da referida avenida.

No local, os militares localizaram a motocicleta Yamaha Fazer 250, cor preta, placa de Varginha, caída na mata e coberta por galhos.

Ao consultar a placa no sistema informatizado, constatou-se que esta havia sido furtada no último dia 23, no próprio bairro.

A motocicleta foi então removida ao pátio credenciado para demais providências.