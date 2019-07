Polícia Militar realiza Operação Segurança

Desde a última terça feira (16), a Polícia Militar está realizando diversas operações por toda a cidade de Varginha com objetivo de reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança para a população. Na tarde de terça, as operações foram intensificadas nas principais avenidas da cidade. Segundo a PM, o resultado foi muito positivo.

Ainda de acordo com a PM, “o objetivo principal das operações é inibir, coibir a prática de crimes elevando a sensação de segurança do cidadão em nossa cidade. Aproveitamos para solicitar a todos moradores do município que denunciem. Qualquer informação que tiverem sobre crimes, que liguem no 190 ou denunciem pelo 181 (anônimo)”.

Foto: Divulgação