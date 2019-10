Polícia Militar realiza 3ª fase da Operação Minas Segura; 14 foram presos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nessa quinta-feira (24), a Polícia Militar de Minas Gerais desencadeou na área do 24º Batalhão/6° RPM, a terceira fase da operação Minas Segura tendo foco na repressão qualificada, com ações e operações diversas de acordo com as características e necessidades de cada cidade que compõem o a área do 24º Batalhão/6° RPM.

No total foram cumpridos 12 mandados judiciais e 35 operações de cunho repressivo, onde 14 autores foram presos e dois menores foram apreendidos. Foram apreendidos também, na área da Unidade os seguintes materiais:

• 49 papelotes de cocaína mais um invólucro grande

• 30 gramas de crack

• 23 gramas de maconha e dois pés da mesma droga

• um notebook Sony Vaio

• um notebook Lenovo

• uma espingarda de pressão

• um revólver calibre 22

• seis munições do mesmo calibre

• um colete balístico com placas

• três armas brancas (facas)

• uma réplica de arma de fogo

• R$ 2.400,00 em dinheiro

• dois aparelhos celulares

• duas placas de veículos

• uma bateria automotiva sem procedência

• uma balança de precisão

• Diversos sacos plásticos para embalagem

Foram fiscalizados 406 veículos, tendo sido 26 apreendidos, 66 autos de infrações de trânsito lavrados, com recolhimento de seis CNH e 09 CRLV.

“O 24° BPM se orgulha de mais uma vez, incansavelmente, fazer a sua parte em busca da sonhada paz social. E se compromete a perseverar, parceiro da sociedade de bem, para que tenhamos cidades cada vez melhor para se viver”.

Fonte e foto: PM