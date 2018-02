Operação Tapa Buraco no Bairro Jardim Itália e na Estrada da Flora; Capina e Poda na Av. Celina Ottoni e Praça Odorico Venga

Operação Tapa Buraco

A Operação Tapa Buraco está sendo realizada nessa quarta-feira, 7, no Bairro Jardim Itália (perto do Cidade Nova) e na Estrada da Flora.

Duas ruas estão sendo atendidas através da Ouvidoria do Município, Honório Benedito Ottoni (no bairro Bela Vista) e Santa Catarina (no Bom Pastor).

Atenção quem for passar por essas regiões: redobre a atenção!

Manutenção em Árvores

A manutenção em árvores, incluindo poda e supressão, ocorre nessa quarta-feira, 7, na Praça Júlio Paulo Marcelini (em frente a Prefeitura onde ontem, terça-feira, 6, a Cemig cortou os galhos que estavam encostados na rede elétrica), no SAMU (bairro Boa Vista) e também na Praça do Lago (no Parque Novo Horizonte).

O trabalho tem coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA) e é de fundamental importância para a segurança da população.

Capina e Poda

Tem trabalhadores capinando a Av. Celina Ottoni (perto do Telhadão) e também a Praça Odorico Venga (próximo a Av. Plínio Salgado). A Av. Iêda de Carvalho Silva, no Bairro Damasco também está sendo limpa.

Outros locais que recebem as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Varginha, nessa quarta-feira, 7, são:

– Terminal Rodoviário

– Av. Ana Jacinta (Bom Pastor)

– Rua Humberto Pizzo (Jardim dos Pássaros)

– Bairro Jardim Estrela II

– Bairro Nova Varginha

– Residencial Rio Verde

– UPA

– Região Central

Todos são convocados para ajudar a manter a cidade limpa, pois infelizmente o número de focos dos mosquitos Aedes Aegypti e Aedes Albopictus aumentaram na cidade.

Tudo que acumula água deve ser retirado dos quintais. Evite o acúmulo de lixo.

As denúncias de casos que podem comprometer a saúde pública podem ser feitas para a Vigilância Ambiental pelo 3690-2230.

