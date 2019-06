Operação ‘Em Família’ cumpre 12 mandados de busca e 11 de prisão em Varginha

15 celulares, R$ 2.145,00 em dinheiro, duas porções de cocaína e uma bucha de maconha foram apreendidos pelos mais de 100 policiais que participaram da ação

Na manhã desta terça-feira (18), a Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público de Minas Gerais, deflagrou a Operação Em Família, em Varginha. Desde às 5h da manhã, mais de 100 policiais militares e 25 viaturas, como o CANIL e demais equipes da 207ª Cia PM Tático Móvel e equipes da 55ª Cia PM, como o GEPAR, estiveram empenhadas na ação, juntamente com o helicóptero do comando aéreo da PMMG “Pégasus”, de Poços de Caldas.

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, totalizando em 11 mandados de prisão, três deles já estavam no sistema prisional de Varginha, de onde comandavam o tráfico na cidade juntamente com membros da família.

Ao total, cerca de 15 aparelhos celulares foram apreendidos, R$ 2.145,00 em dinheiro, duas porções de cocaína e uma bucha de maconha.

De acordo com o comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar de Varginha, tenente-coronel Marcos Serpa de Oliveira, ” a operação é fruto do trabalho em conjunto do Ministério Público com a Polícia Militar desde abril do ano passado, foi mais de um ano de levantamentos”, disse. “Durante o levantamento foram colhidas provas para o processo que leva a condenação de todas essas pessoas no tráfico de drogas. Estamos finalizando o registro para encaminhá-los para ficar a disposição da justiça na comarca de Varginha”, completou Marcos Serpa.

A operação

O nome “Em Família” foi sugerido devido ao fato dos envolvidos pertencerem a uma mesma família e por utilizarem a residência própria especificamente para o tráfico de drogas. Havia uma escala com horários para que cada filho (a) pudesse realizar a venda de drogas no local, cada um com sua lista de “funcionários”.

Os trabalhos iniciaram no mês de abril de 2018, após militares do serviço de inteligência realizar diligências para verificarem informações recebidas sobre um possível tráfico de drogas no bairro Vila Barcelona.

Verificou-se que a família, já conhecida no meio policial, estaria utilizando sua casa especificamente para o tráfico de drogas, dividindo funções, horários e os lucros desta atividade, arregimentando diversos outros indivíduos que, em tese, teriam se associado para esta prática ilícita.

Foi verificado que o pai dos envolvidos estava recolhido no Presídio de Varginha e mesmo encarcerado, mantinha contato com os familiares, orientando e participando indiretamente no tráfico de drogas, intermediando contatos com outros fornecedores de drogas.

Três dos envolvidos distribuíam drogas sintéticas em festas com músicas eletrônicas, sendo possível a apreensão de 320 comprimidos de êcstasy, durante uma das diligências da operação.

Apesar das diversas prisões e apreensões realizadas pela PMMG no local, os envolvidos sempre se preocuparam em manter um de seus entes em liberdade, para que a atividade ilícita não cessasse.

Diante da insistência dos autores em permanecer à margem da lei, foi elaborado e encaminhado ao Ministério Público de Varginha um documento minucioso contendo informações sobre os autores e seus colaboradores, bem como as ações já desenvolvidas pela PMMG, deixando evidente que havia a necessidade de um trabalho conjunto e específico para interromper este ciclo.

Foram reunidas provas suficientes que assessoraram o Ministério Público para representar pela prisão preventiva de 11 envolvidos. Neste período foram realizadas diversas prisões e apreensões de drogas que permitiram entender a dinâmica empregada pelos traficantes, os meios utilizados e a maneira de tornar lícito o dinheiro arrecadado (lavagem do dinheiro).

Redação CSul – Iago Almeida / Fonte: PM / Foto destaque: Lenilson Frezzato