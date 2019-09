Oficina gratuita de artesanato é amanhã. Faça sua inscrição!

A Associação dos Artesãos e Artistas Populares de Varginha (Assoart) oferece uma oficina gratuita de artesanato nesta terça-feira (10), a partir das 14h. A atividade acontece na Casa do Artesão, localizada no Via Café Garden Shopping e vai ensinar a fazer flores de crochê. É necessário levar agulha de crochê 2 ou 3mm.

Serão oferecidas 20 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo (35) 3690-2700 ou ainda na Casa do Artesão, que fica ao lado do Supermercado BH, no Shopping. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio Fundação Cultural, e o Via Café Garden Shopping.