OAB Varginha lança projeto Aulas de Xadrez

Aulas têm início previsto para o próximo dia 20.

Redação CSul/Foto: Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Varginha lançou, nos últimos dias, o Projeto ‘Aulas de Xadrez’. As aulas serão gratuitas, destinadas aos advogados e seus familiares.

O início do projeto está previsto para o próximo dia 20 de janeiro, na Casa do Advogado. As aulas serão ministradas pelo tricampeão mineiro de Xadrez sênior, Doutor Gilmar Machado.

Vale ressaltar que, segundo a OAB, o curso seguirá todas às medidas de prevenção ao novo coronavírus.

“É uma forma de incentivar a prática desse esporte que também é uma arte e uma ciência”, disse o instrutor.

Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (35) 9.8844-5853.

*Com informações: Blog do Madeira