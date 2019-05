Novena e Festa do Divino tem início nesta sexta em Varginha

Nesta sexta-feira (31), a Paróquia do Divino Espírito Santo, Matriz de Varginha, iniciará a novena preparatória para o dia do titular. O CSul traz em suas edições diárias do impresso e aqui no site a partir de amanhã, a programação diária até o próximo dia 9 de junho, dia de Pentecostes. No dia 28, terça-feira, às 19h, aconteceu a missa de envio para todos que irão trabalhar na Festa. A Paróquia pede que quem puder doar brindes para o Show de Prêmios que será realizado na Festa Externa, é só deixar na Secretaria Paroquial. Programação

Dia 31, sexta-feira, às 19h, Início da Novena de Pentecostes, que tem como tema central: “Os dons do Espírito Santo entre nós”.

De 01/06 a 09/06, às 19h, Missa com Novena sempre às 19h, exceto no domingo que será às 18h, com a participação de todas as Comunidades, Pastorais e Movimentos.

Ao final de cada celebração os fiéis poderão levar para casa um folder com toda programação desta festa. Participe e levea sua família!

Redação Csul – Iago Almeida