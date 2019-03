Nova acadêmica é empossada na Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências

Na noite da última sexta-feira (15), na Câmara Municipal de Varginha, Ana Luiza Pereira Romanielo tomou posse na cadeira nº 7 da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências, em sucessão ao saudoso acadêmico Cícero Acayaba.

Ana Luiza é produtora cultural da Fundação Cultural de Varginha, presidente do Conselho Municipal de Incentivo à Cultura (Comic) e Membro do Comitê Gestor do Sistema Estadual de Museus de MG. Possui mestrado em Letras (Linguagem, Cultura e Discurso) pela Universidade Vale do Rio Verde – Unincor (2014), pós-graduação em Gestão Estratégica de Marketing pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2004) e Graduação em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, também pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2003).

Presente na solenidade, o vice-prefeito Verdi Lúcio Melo enalteceu a importância da Academia para Varginha, “destacando talentos de nossa cidade, nas mais diversas áreas” e elogiou a escolha pela nova acadêmica, que segundo ele, traz a responsabilidade de ocupar a cadeira do poeta Cícero Acayaba. “Tive a honra de trabalhar com a Ana Luiza durante minha passagem pela Fundação Cultural, e percebi nela uma mulher empreendedora, dinâmica, que sabe ouvir e em podemos confiar. Então,com certeza esta será uma das muitas conquistas que ainda virão, como resultado de seu trabalho”.

O acadêmico José Roberto Sales, presidente da Academia, pronunciou o discurso de recepção à nova empossada e desejou muito sucesso à sua afilhada nessa nova caminhada, junto aos colegas acadêmicos.

Também participaram da solenidade, o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, a coordenadora pedagógica Roberta Tavares Cardoso Boareto, representando a secretária de Educação, Rosana Carvalho, que enviou uma mensagem para a homenageada, além dos ilustres acadêmicos da casa, amigos, familiares e colegas de trabalho de Ana Luiza.

A Secretaria Municipal de Educação parabeniza a nova acadêmica!



Fonte: Prefeitura de Varginha / Fotos: Divulgação

Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/MG