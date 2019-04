Musical Frozen é atração no Via Café Garden Shopping, neste domingo

A diversão da criançada já está garantida, neste domingo (28/04), no Via Café Garden Shopping. É que, às 15h, ao lado da Havan, será apresentado gratuitamente o show Aventura congelante – As princesas do gelo. A organização pede para que os convidados cheguem com antecedência para garantir lugar na plateia, pois serão distribuídas senhas para que as crianças possam tirar fotos com os personagens, após a apresentação.

O musical conta a história de duas irmãs princesas, Anna e Elsa. Na trama, Anna, com a ajuda de um homem da montanha, a sua rena e um boneco de neve, parte à procura da irmã, Elsa, cujos poderes de gelo relegaram o seu reino a um inverno eterno.

Segundo a coordenadora de marketing do Via Café Garden Shopping, Etienne Bandeira, o evento é uma opção de lazer para toda a família. “O enredo do show traz uma lição de amor e amizade entre duas irmãs. Queremos que pais e filhos tenham uma experiência emocionante relembrando o enredo desse clássico, que é um sucesso entre as crianças”, diz.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação Via Café